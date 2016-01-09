В Сирии боевик ИГ публично казнил свою мать - СМИ

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на наблюдателей за правами человека в Сирии.

"20-летний Али Сакр застрелил свою мать Лину на глазах у сотен людей. Это произошло 7 января в городе Ракка, возле здания почты, где женщина работала", - говорится в сообщении.

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Активисты отметили, что Сакр сдал свою мать главарям ИГ, которые арестовали ее и обвинили в измене.

Отмечается, что она пыталась уговорить сына покинуть ряды боевиков и уехать из Сирии.

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