В Сирии боевик ИГ публично казнил свою мать - СМИ
03:57, 09 января 2016Мир
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В Сирии боевик террористической организации "Исламское государство" публично казнил свою мать, которая пыталась уговорить его покинуть ряды исламистов.
Сакр сдал свою мать главарям ИГ / twitter.com/Raqqa_SL
Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на наблюдателей за правами человека в Сирии.
"20-летний Али Сакр застрелил свою мать Лину на глазах у сотен людей. Это произошло 7 января в городе Ракка, возле здания почты, где женщина работала", - говорится в сообщении.
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Активисты отметили, что Сакр сдал свою мать главарям ИГ, которые арестовали ее и обвинили в измене.
Отмечается, что она пыталась уговорить сына покинуть ряды боевиков и уехать из Сирии.
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