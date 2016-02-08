Из-за наводнения в Малайзии свои дома покинули тысячи человек, эвакуация продолжается

Наводнения в малайзийском штате Малакка оставили без крова тысячи человек, продолжается эвакуация жителей, сообщает Росбалт со ссылкой на издание New Straits Times.

Для помощи пострадавшим от разгула стихии были открыты 13 центров помощи, куда уже прибыли около 4,6 тыс. человек.

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Район Тенгах и округ Алор Гаджа приняли на себя основной удар наводнения, эвакуированы 3 тыс. и 1,5 тыс. жителей соответственно.

О погибших и пострадавших в результате бедствия пока не сообщается.