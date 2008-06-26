Джордж Лукас признал в Обаме джедая

Режиссер Джордж Лукас в беседе с журналистами признал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама мог бы быть джедаем, сообщается в среду на сайте издания The Examiner.

Автора "Звездных войн" попросили сравнить персонажей его киноэпопеи с американскими политиками. Лукас не дал однозначного ответа, на кого он считает похожим действующего президента Джорджа Буша: на Люка Скайуокера или на Дарта Вейдера. Режиссер также не стал утверждать, что вице-президент Дик Чейни, которому дали прозвище "Дарт Вейдер", обладает чертами этого киногероя. Тем не менее Лукас заявил, что Чейни, похоже, не имеет ничего против такого прозвища.

При этом один определенный ответ у Лукаса был, отмечает издание. По словам режиссера, "вполне очевидно", что Обама был бы джедаем.

Лукас был вызван за заседание Комитета по энергетике и коммерческим телекоммуникациям палаты представителей во вторник. Общаясь с журналистами, он сообщил, что добиться чего-либо в Конгрессе гораздо сложнее, чем наполнить фильм типа "Звездных войн" спецэффектами. "Каждый, кто видел хоть один из моих фильмов, знает, что он и про Конгресс тоже", - добавил режиссер.

Лента.ру