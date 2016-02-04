Эрдоган: переговоры по Сирии бессмысленны, пока Россия наносит удары

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает би-би-си. "Россия продолжает убивать людей в Сирии. Можно ли говорить о мирном собрании? Может ли идти речь о мирных переговорах?", - отметил турецкий президент.

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Накануне спецпосланник ООН по сирийскому кризису Стаффан де Мистура объявил перерыв в переговорах по Сирии до 25 февраля, предложив участникам "еще поработать".

Однако, по словам Реджепа Тайипа Эрдогана, участникам переговоров вряд ли удастся добиться решения в конце февраля, и переговоры, скорее всего, будут вновь перенесены.

Российское министерство иностранных дел обвинило в срыве переговоров сирийскую оппозицию. США и Франция обвинили Кремль и сирийского президента Башара Асада в срыве переговоров.