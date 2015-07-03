Основатель WikiLeaks Ассанж попросил убежища во Франции

Об этом он написал в письме к президенту страны Франсуа Олланду, опубликованном в Le Monde, сообщает "Европейская правда".

При этом стало известно, что Ассанж рассказал о своей деятельности в Wikileaks и заверил Олланда, что находится в опасности.

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"Только во Франции сегодня есть возможность предложить мне необходимую защиту против политических преследований, целью которых я стал", - написал Ассанж.

Напомним, в июне 2012 года Ассанж, которого разыскивают в США и Швеции, получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находится там.

25 июня 2015 года министр юстиции Франции Кристиан Тобира допустила, что Париж может предоставить убежище Джулиану Ассанжу и Эдварду Сноудену. "Если Франция решит предложить убежище Эдварду Сноудену и Джулиану Ассанжу, я бы не удивилась. Эта возможность существует", - сказала министр. При этом она подчеркнула, что в этом вопросе решение принимает не она, а премьер-министр и президент.

Это заявление прозвучало на фоне публикации документов Агентства национальной безопасности США о прослушивании французских госслужащих, среди которых последние три президенты Франции Жак Ширак (1995-2007), Никола Саркози (2007-2012), а также нынешний глава государства Франсуа Олланд, который занял пост в 2012 году.