Генсек НАТО назвал необоснованным российское "бряцание ядерным оружием"

Таким образом он отреагировал на упоминание факта поставки 40 межконтинентальных баллистических ракет на вооружение российской армии в 2015 году, передает Росбалт по информации Reuters.

«Это бряцание ядерным оружием, которым занимается Россия, совершенно необоснованно», — подчеркнул Столтенберг. По его мнению, такое поведение является «дестабилизирующим и опасным». «Это то, к чему мы апеллируем, и одна из причин, по которой мы повышаем боеготовность наших сил», — подчеркнул генсек НАТО.

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Столтенберг отметил, что НАТО стремится к тому, чтобы быть альянсом, который может обеспечить защиту от врага всем своим союзникам.

Как сообщал УНИАН, в опубликованном на прошлой неделе ежегодном докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга подтверждается, что в 2013 году российская авиация проводила учения, симулировавшие ядерную атаку на Швецию.