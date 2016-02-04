Генсек НАТО назвал необоснованным российское "бряцание ядерным оружием"
Москва занимается «бряцанием ядерным оружием», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Таким образом он отреагировал на упоминание факта поставки 40 межконтинентальных баллистических ракет на вооружение российской армии в 2015 году, передает Росбалт по информации Reuters.
«Это бряцание ядерным оружием, которым занимается Россия, совершенно необоснованно», — подчеркнул Столтенберг. По его мнению, такое поведение является «дестабилизирующим и опасным». «Это то, к чему мы апеллируем, и одна из причин, по которой мы повышаем боеготовность наших сил», — подчеркнул генсек НАТО.
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Столтенберг отметил, что НАТО стремится к тому, чтобы быть альянсом, который может обеспечить защиту от врага всем своим союзникам.
Как сообщал УНИАН, в опубликованном на прошлой неделе ежегодном докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга подтверждается, что в 2013 году российская авиация проводила учения, симулировавшие ядерную атаку на Швецию.