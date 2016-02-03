Суд в Египте отменил смертные приговоры 149 сторонникам бывшего президента

Согласно решению суда, процесс по этому делу должен начаться заново, передает Би-би-си. Участники запрещенного в Египте движения "Братья-мусульмане" обвиняются в нападении на полицейский участок в пригороде Каира, которое произошло в августе 2013 года и в результате которого погибли 13 человек.

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В июне 2014 года суд в Египте вынес смертные приговоры 183 членам движения "Братья-мусульмане" по делу о беспорядках 2013 года, однако позднее значительная часть вердиктов была отменена.

Свергнутый президент страны и лидер "Братьев-мусульман" Мохаммед Мурси летом 2015 года также был приговорен к смертной казни.

С момента свержения Мохаммеда Мурси в Египте казнены 7 человек, шесть из которых были членами движения "Братья-мусульмане".