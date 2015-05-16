Экс-президента Египта Мурси приговорили к смертной казни

Суд Каира приговорил бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси и 105 сторонников движения «Братья-мусульмане» к смертной казни. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Приговор был вынесен по двум делам — о массовом побеге лидеров «Братьев-мусульман» из тюрьмы в 2011 году и о государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства.

В деле о госизмене имя Мурси не фигурировало, к смерти его приговорили за побег из тюрьмы. Массовое бегство заключенных, одним из которых был бывший глава Египта, произошло в дни революции 25 января 2011 года. Тогда страну охватили массовые беспорядки, и за многими акциями неповиновения, а также насильственными действиями стояли, как выяснилось позднее, исламисты.

Вынесенный судом смертный приговор еще должен утвердить верховный муфтий Египта Шауки Аллам.

21 апреля египетский суд приговорил Мурси и 12 лидеров движения «Братья-мусульмане» к 20 годам тюрьмы. Их обвиняли в подстрекательстве к убийству шести демонстрантов во время беспорядков у резиденции президента в декабре 2012 года.

Мурси, пользовавшегося поддержкой исламистской группировки «Братья-мусульмане», свергли с поста главы государства в результате военного переворота 3 июля 2013 года. Протесты в стране начались в ноябре 2012 года. Демонстранты требовали отставки недавно избранного президента Мурси, подписавшего декларацию, согласно которой глава государства получал право распускать верхнюю палату парламента и «издавать любые декреты, направленные на защиту революции». Оппозиция обвинила его в узурпации власти. Во время протестов противников и сторонников президента погибли по меньшей мере 6 человек, еще 650 получили ранения.