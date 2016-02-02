Пентагон намерен потратить $13 миллиардов на новую подводную лодку – Reuters

В проекте бюджета американского Минобороны на следующие пять лет заложена сумма в 13 миллиардов долларов на разработку новой атомной подводной лодки. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "РБК".

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По информации знакомых с планами Пентагона источников, на вооружении лодки будут стоять межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Отмечается, что в бюджете США на 2017-й финансовый год предусмотрены расходы на закупку материалов для строительства подводных лодок, сказал источник агентства. Деньги непосредственно на работы по созданию субмарины будут выделяться из бюджета на 2021-й финансовый год, уточнил он. В течение следующих пяти лет ВМФ потратит более $4 млрд на исследования и разработку подлодок и более $9 млрд на финансирование закупок.

Подлодка должна стать заменой стратегических атомных подводных лодок третьего поколения класса "Огайо". Ведущую роль в ее создании должны сыграть General Dynamics Corp (GD.N) и Huntington Ingalls Industries Inc (HII.N).

Как рассказал один з собеседников Reuters, в Пентагоне собираются обратить внимание на необходимость финансирования "триады" американского стратегического сдерживания. Помимо подлодки речь идет о новом бомбардировщике ВВС, а также новых ядерных межконтиентальных баллистических ракетах.

Источники также предполагают, что заказы на постройку самолетов на $1 млрд получит от Минобороны США получит Boeing. ВМФ запросит финансирование на поставку двух истребителей-бомбардировщиков Boeing F/A-18E/F Super Hornets в 2017 финансовом году и еще 14 аналогичных самолетов в 2018 году.

По информации агентства, чиновники военно-морских сил США, скорее всего, обратятся с запросом на получение 12 дополнительных Boeing Super Hornets, которые войдут в список "необеспеченных финансированием приоритетных проектов" на 2017 год. Этот шаг необходим для восполнения дефицита истребителей на авианосцах с учетом задержки в программе разработки истребителей Lockheed F-35, а также больших, чем ожидалось, сроков для ремонта уже действующих Boeing F/A-18.

Кроме того, источники сообщают, что в документе говорится о смене стратегии по разработке нового дрона. Предполагается, что палубный беспилотник сосредоточится на разведывательных миссиях и дозаправке, а не на нанесении ударов.

Как сообщалось ранее, запрос Пентагона за новый финансовый год, который начинается 1 октября, составляет 583 миллиарда долларов. Как заявили американские официальные лица, 59 миллиардов из этой суммы – это «непредвиденные расходы» для нужд военных действий в Афганистане, более 7 миллиардов – на военные операции в Ираке и Сирии. Всего речь идет о 35-процентном увеличении финансирования обороны США по сравнению с бюджетом 2016 года.