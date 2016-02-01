Минобороны РФ подтвердило переброску в Сирию новейших Су-35С

15:41, 01 февраля 2016
Мир
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Сверхманевренные российские истребители выполняют задачи на авиабазе "Хмеймим" в Сирии с прошлой недели.

Российские истребители Су-35С на днях были переброшены в Сирию / wikimedia.org/Alex Beltyukov

"С прошлой недели к выполнению боевых задач на авиабазе "Хмеймим" приступили сверхманевренные истребители Су-35С", — заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

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Напомним, ранее о переброске сверхсовременных самолетов сообщила газета Коммерсант со сслыкой на источники.

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