Минобороны РФ подтвердило переброску в Сирию новейших Су-35С

Сверхманевренные российские истребители выполняют задачи на авиабазе "Хмеймим" в Сирии с прошлой недели.

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