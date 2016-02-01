Правительство Германии отвергло требование правых политсил стрелять в мигрантов на границе

Так представитель министерства внутренних дел страны Йоханнес Димрот прокомментировал требование главы ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри в крайнем случае стрелять в мигрантов, если те нелегально пересекают немецкую границу, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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"Понятно, что ни один полицейский не применит огнестрельное оружие против людей, которые ищут защиты здесь в Германии", - заявил представитель министерства. По словам представителя ведомства, целенаправленно применять оружие против людей, чтобы таким образом предотвратить пересечению границы - противозаконно.

Напомним, глава партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри заявила на прошлой неделе в интервью одному из немецких изданий, что считает целесообразным существенно ограничить поток мигрантов в Германию. Чтобы предотвратить нелегальное пересечение границы незарегистрированными мигрантами, она предложила в крайнем случае разрешить применение оружия пограничниками.

Накануне вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль выступил с резкой критикой в адрес Фрауке Петри и возглавляемой ею политсилы.