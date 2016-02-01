Израильские военные частично заблокировали палестинский город Рамалла

12:41, 01 февраля 2016
Мир
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Израильские военнослужащие частично заблокировали палестинский город Рамалла на Западном берегу реки Иордан после перестрелки, в который были ранены трое израильских солдат.

REUTERS

Как сообщил представитель Армии обороны Израиля, только жителям Рамаллы разрешается въезжать в город и выезжать из него, передает Русская служба ВВС.

Ранее сообщалось, что палестинец, работавший охранником в здании прокуратуры в Рамалле,открыл огонь на блокпосту в пригороде города, в результате чего погибли три израильских солдата.

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На подъезде к Рамалле образовалась большая автомобильная пробка, так как все машины тщательно обыскиваются.

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