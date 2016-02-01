Британия с сегодняшнего дня готовится к референдуму о членстве в ЕС

"Группы и отдельные граждане, которые намереваются принять участие в кампании и потратить на нее более 10 тысяч фунтов стерлингов, смогут начать регистрироваться в избирательной комиссии с 1 февраля… Участники кампании также с 1 февраля должны начать регистрировать все пожертвования и заемные средства (для проведения агитационной кампании – ред.), превышающие 7,5 тысяч фунтов. После регистрации участники кампании должны соблюдать все предъявляемые к ним требования", - говорится в пресс-релизе комиссии, передает Росбалт.

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Глава управления комиссии по вопросам финансирования партий и выборов Боб Поснер пояснил, что его ведомство будет контролировать прозрачность финансирования агитационных кампаний "за" и "против" членства в ЕС.

"Важно, чтобы схемы поступления средств и траты были прозрачны для избирателей. Установка соответствующих правил является частью процесса (по проведению референдума – ред.). Правительство разработает ряд документов с правилами проведения кампании, а также определит день голосования и время публикации данных опросов", - приводятся в пресс-релизе слова Поснера.

Закон о проведении референдума был принят 17 декабря, срок проведения голосования обозначен в нем как "не позднее 31 декабря 2017 года". Точная дата проведения референдума будет определена позже специальным подзаконным актом. Вопрос, который будет поставлен на голосовании, сформулирован следующим образом: "Должна Великобритания остаться членом Европейского союза или выйти из Европейского союза?".