Столтенберг призвал Россию уважать воздушное пространство НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию принять все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства стран — членов альянса.

Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

«Я призываю Россию действовать ответственно и в полной мере уважать воздушное пространство НАТО. Россия должна принять все необходимые меры, направленные на то, чтобы подобные нарушения не повторялись», — сказал он после заявления турецкой стороны о нарушении российским самолетом воздушного пространства страны.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным после сообщений о том, что российский самолет Су-34 нарушил воздушное пространство Турции.

МИД Турции также вызвал российского посла в связи с заявлением турецкой стороны о нарушении российским самолетом воздушного пространства страны.