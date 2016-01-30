Столтенберг призвал Россию уважать воздушное пространство НАТО
Генсек НАТО подчеркнул, что Россия должна принять все необходимые меры, направленные на то, чтобы подобные нарушения не повторялись.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию принять все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства стран — членов альянса.
Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
«Я призываю Россию действовать ответственно и в полной мере уважать воздушное пространство НАТО. Россия должна принять все необходимые меры, направленные на то, чтобы подобные нарушения не повторялись», — сказал он после заявления турецкой стороны о нарушении российским самолетом воздушного пространства страны.
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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным после сообщений о том, что российский самолет Су-34 нарушил воздушное пространство Турции.
МИД Турции также вызвал российского посла в связи с заявлением турецкой стороны о нарушении российским самолетом воздушного пространства страны.