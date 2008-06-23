В Страсбурге открывается летняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге сегодня открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

На повестке дня сессии - специальное заседание по состоянию демократии в Европе, подготовленного вице-президентом ПАСЕ Сергеем ГОЛОВАТЫМ, а также дебаты о функционировании демократических институтов в Турции и Азербайджане, передает радио «Свобода».

На обсуждение сессии, возможно, будет вынесена также ситуация в Армении после подавления выступлений оппозиции в Ереване в начале марта.

На сессии выступит Президент Сербии Борис ТАДИЧ. Будет заслушан также доклад наблюдателей, работавших на парламентских выборах в Грузии и Македонии. Сессия продлится до 27 июня.

Кроме того, на предстоящем в рамках сессии заседании политкомиссии ПАСЕ может быть принято решение о будущем доклада по голоду в 1931-1933 года в СССР.

В ходе весенней сессии ПАСЕ в апреле этого года Бюро Ассамблеи поддержало предложенную украинской делегацией инициативу рассмотреть тему Голодомора 1930-х годов в Украине. Украинская сторона планировала подготовить документ, в котором содержалась бы просьба признать голодомор геноцидом, сообщает РИА "Новости".

Российская делегация в ПАСЕ выступила против такой трактовки доклада. Она предложила объединить документы и почтить память всех жертв голода 1930-х годов.