Каспаров: Путин хочет править, как Сталин, а жить, как Абрамович

«Путин – скорее олигарх, нежели диктатор, иными словами он хочет управлять, как Сталин, а жить, как Абрамович», - такую точку зрения высказал экс-чемпион мира по шахматам в интервью испанской El Pais. Создав видимость демократического лидера, на самом деле он разрушил российское государство, так как путинская Россия, по мнению Каспарова, коррумпирована от начала и до конца. Она напоминает феодальную власть, заключил он.

Нынешний президент России Дмитрий Медведев, считает Каспаров, создает лишь видимость либерального лидера, во многом он похож на белорусского главу государства Александра Лукашенко.

Газета.ру