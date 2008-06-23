Каспаров: Путин хочет править, как Сталин, а жить, как Абрамович
08:53, 23 июня 2008Мир
2103 0
Медведева политик сравнил с Лукашенко
«Путин – скорее олигарх, нежели диктатор, иными словами он хочет управлять, как Сталин, а жить, как Абрамович», - такую точку зрения высказал экс-чемпион мира по шахматам в интервью испанской El Pais. Создав видимость демократического лидера, на самом деле он разрушил российское государство, так как путинская Россия, по мнению Каспарова, коррумпирована от начала и до конца. Она напоминает феодальную власть, заключил он.
Нынешний президент России Дмитрий Медведев, считает Каспаров, создает лишь видимость либерального лидера, во многом он похож на белорусского главу государства Александра Лукашенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter