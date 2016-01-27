В Литве начался процесс по делу о советском подавлении 1991 года

Из-за того, что одному из адвокатов стало плохо, в заседании сразу объявили перерыв до пятницы, 29 января, передает радио "Свобода".

В зале суда находятся двое, Геннадий Иванов и Юрий Мель – оба граждане России. Первый из них, постоянный житель Вильнюса, находится под подпиской о невыезде, второго задержали, когда он въехал в Литву 2014 году. Остальных, в общем 66 граждан России, Украины и Беларуси, которым в прошлом году Литва объявила о подозрении в причастности к совершению военных преступлений во время событий 13 января 1991 года, будут судить заочно.

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В тот день советские войска пошли на штурм телебашни и телецентра в столице Литвы, которая уже была провозглашена независимым государством, в результате чего были убиты 13 защитников независимости Литвы и еще один погиб из-за инфаркта, более тысячи человек были ранены, более 30 из них тяжело.