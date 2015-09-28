Литва готовится к покупке у Германии самоходных гаубиц
17:27, 28 сентября 2015Мир
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Литва приняла решение купить у Германии несколько десятков артиллерийских орудий — самоходных гаубиц Pzh2000.
PzH 2000 / Википедия
Вооруженные силы (ВС) Литвы получат от ВС Германии 21 самоходную гаубицу 155-миллиметрового калибра. 16 из них предназначается для выполнения боевых задач, по одной приспособлено для тренировочных стрельб и обучения вождению, а три пойдут на запчасти.
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"Мы подписываем соглашение с Германией о покупке гаубиц", - сказал BNS в понедельник министр обороны Литвы Юозас Олекас, передает DELFI.
Литовская армия также получит из Германии 26 бронированных командных машин M577 V2 и шесть эвакуационных танков BPZ2. Вся техника использовалась в ВС Германии.
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