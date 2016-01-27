Президент Ирана: улучшение отношений с США зависит от Вашингтона

Об этом заявил президент Ирана Хассан Роухани, передает радио "Свобода". "Это возможно, чтобы Иран и Соединенные Штаты могли иметь дружеские отношения. Но ключ к этому – в руках Вашингтона, а не Тегерана", – заявил Хассан Роухани в Риме.

Читайте такжеПрезидент Ирана заключил в Италии контракты на $17 миллиардов

"Я бы хотел, чтобы американцы отказались от враждебности и выбрали другой путь, но внутри США есть определенные проблемы, нет единого голоса", – добавил президент Ирана.

Хассан Роухани находится с четырехдневным визитом в Италии и Франции. Это первый государственный визит иранского президента в Европу за 20 лет.

Во время нынешней поездки Хассана Роухани ожидается подписание деловых соглашений на 17 млрд евро.

Накануне поездки официальные источники сообщили, что Иран планирует приобрести 114 самолетов у европейского производителя самолетов компании Airbus, позже объявленное число возросло до 127. Тегеран давно заявлял о необходимости обновить свой пассажирский воздушный флот.

Сейчас Иран выходит из международной изоляции после смягчения санкций от 16 января в рамках соглашения между Тегераном и мировыми лидерами об ограничении иранской ядерной программы.