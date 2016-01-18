Роухани: Иран утвердил свое право на мирный атом

В своем письме верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи президент выделил 11 успехов, достигнутых благодаря имплементации плана, пишет Росбалт.

"Стратегическая потребность иранского народа утвердить свое неоспоримое право на мирную ядерную программу воплотилась в жизнь, мир признал иранскую ядерную программу с торговыми и промышленными составляющими и отнесся к ней с уважением", - говорится в первом пункте письма, приведенного агентством ISNA.

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По мнению Роухани, атомный реактор на тяжелой воде в городе Арак станет современным исследовательским реактором с высокими международными стандартами. Благодаря имплементации, Иран сможет сотрудничать в построении атомных электростанций и реакторов для исследований, производства топлива, ядерного синтеза, использования ядерных излучений в медицине, отметил Роухани.

Послабление ряда ограничений со стороны ЕС, США и Совбеза ООН открывает Ирану дорогу на экспортные рынки и международный рынок капитала, говорится в письме. Разблокировка замороженных иранских активов поможет создать новые рабочие места в стране.

Среди достижений отмечено значительное увеличение запасов урана после того, как Иран получил порядка 200 тонн "желтого кека" (концентрат урана). Также Роухани сообщает, что Иран присоединился к странам, экспортирующим обогащенный уран и тяжелую воду.

Кроме того, в телевизионном обращении к стране Роухани заявил, что ядерная программа Ирана больше не будет "под ложными предлогами" восприниматься как угроза мировой и региональной безопасности.

"Теперь ядерная программа рассматривается как проект для научных, технологических, деловых и экономических взаимодействия и сотрудничества", - добавил Роухани.

Президент отметил, что "ядерная программа Ирана будет ресурсом для новых технологий на пути прогресса нации, стабильности и региональной безопасности".