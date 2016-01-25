Из-за метели в США отменено голосование Палаты представителей Конгресса

Следующее голосование состоится 1 февраля, сообщили в воскресенье, 24 января, в офисе лидера большинства Кевина Маккарти, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Вашингтон остается парализованным снежными заносами. Около двух тысяч волонтеров вызвались помочь расчищать улицы города. Как заявила мэр города Мюриэль Баузер, нужно вдвое больше добровольцев.

Тем временем в Нью-Йорке отменили запрет на передвижение личным транспортом. Общественный транспорт постепенно возобновляет свою работу, сообщает информагентство AP.

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Количество жертв снежного урагана на Восточном побережье США составляет 19 человек. Тринадцать человек погибли в ДТП в Арканзасе, Северной Каролине, Кентукки, Огайо, Теннесси и Вирджинии. Один человек погиб в штате Мэриленд и три в Нью-Йорке во время уборки снега. Двое умерли от переохлаждения в Вирджинии.

Уровень снежного покрова в Центральном парке Нью-Йорка (68,1 сантиметра) почти побил исторический рекорд, установленный в 2006 году, когда высота снежного покрова достигла отметки 68,3 сантиметра.