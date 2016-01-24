Норвегия временно прекратила депортацию беженцев в Россию

Норвежские власти временно приостановили депортировать в РФ просителей убежища, осенью прибывших в скандинавское королевство с территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Норвегии Бёрге Бренде.

"Россия хочет обсудить вопросы, касающиеся координации процедуры возвращения (беженцев). Нам понятно это желание, переговоры будут начаты на следующей неделе. Сейчас же и впредь до дальнейшего извещения высылка беженцев через КПП Стурскуг приостановлена", - заявил глава норвежской дипломатии.

Основной причиной для временного прекращения депортации беженцев, озвученной российской стороной, является необходимость обеспечения безопасности данной процедуры. Обсуждается возможность отправки выдворяемых мигрантов в Мурманск и Москву на самолетах.

На этой неделе в Норвегии приступили к выдворению из страны очередной группы беженцев, ранее прибывших из РФ. Однако из более чем 100 человек, которые были свезены в центр для просителей убежища в северной коммуне Сёр-Варангер (граничит с Мурманской областью), в Россию удалось отправить микроавтобусами только 13. Их отвезли в Никель в среду, но в четверг и пятницу рейсы срывались.

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В минувшем году в Норвегию прибыло свыше 5,5 тысячи просителей убежища, воспользовавшихся так называемым арктическим маршрутом, проходящим через Москву, Мурманск и Никель. Это преимущественно выходцы из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Большинство - граждане Афганистана, Ирака и Сирии.