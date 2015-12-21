Норвегия вернула в РФ более 600 желающих получить убежище

Об этом рассказал суперинтендант миграционной полиции Норвегии Тур Эспен Хага, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NRK.

По его словам, речь идет о просителей убежища, которые имеют разрешения на проживание в России.

"Те, кто не имеют разрешения на проживание в России отсылаться обратно не будут. Норвегия или рассматривать их ходатайства об убежище, или же будет отправлять в страны, которые отказали им в приюте раньше", - сказал Хага.

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По его словам, в декабре Норвегия вернула России 250 просителей убежища, за вторую половину ноября было возвращено 343 человека. При этом ежедневно страна возвращает от 15 до 40 человек.

"Русские принимают всех, кто имеет разрешение на проживание в РФ перед тем, как приехать в Норвегию", - отметил Хага.

Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Норвегии предупреждал, что беженцы, приезжающие к ним из России в поисках убежища, будут возвращены на российскую территорию, если у них будут при себе документы, позволяющие им остаться в России.