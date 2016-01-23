Снежная буря "Джонас" накрыла США: 10 погибших, отменены 7,6 тысяч авиарейсов

Более 7,6 тысяч авиарейсов отменены в США с пятницы до воскресенья из-за снежной бури, которую местные СМИ уже назвали "монстро-штормом". Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеНа восточное побережье США надвигается снежная буря

На ее пути, по оценкам властей, оказались 85 миллионов человек на восточном побережье США. В эпицентре мощного зимнего циклона - столичный регион и соседние штаты Вирджиния, Пенсильвания и Мэриленд.

Снежный буран привел также к ДТП и многокилометровым пробкам и на дорогах в штатах Арканзас, Кентукки, Северная Каролина и Теннесси, пишет "ТАСС" со ссылкой на местную полицию.

В авариях погибли 10 человек.

Полиция штата Вирджиния сообщила о 989 ДТП и 793 получивших повреждения автомобилях по состоянию на вечер пятницы.

По прогнозам метеорологической службы США, выпасть в течение выходных в Вашингтоне в некоторых местах может до 1 м осадков, в среднем - 45 см. Таким образом, в столице буря может стать самой мощной за последние десятилетия. Власти города уже поспешили сообщить о прекращении работы транспорта - автобусов и метрополитена - с вечера пятницы до утра понедельника.

Чрезвычайное положение в связи со снежной бурей объявлено в Джорджии, Мэриленде, Пенсильвании, Теннесси, Кентукки, Северной Каролине, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Вирджинии и Западной Вирджинии. В Вашингтоне заявили о "чрезвычайном снежном положении". Более 130 тыс. человек в регионе остаются без электроэнергии.