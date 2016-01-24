В Нью-Йорке из-за снежной бури замерло движение

Аналогичный запрет будет действовать для Лонг-Айленда и южной части штата, сообщает ВВС.

"Также нельзя будет пользоваться наземной частью метро и железнодорожным сообщением. До этого в городе прекратили движение автобусы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за исполнением запрета, согласно заявлению мэра города Билла де Блазио, будут следить сотрудники полиции. Всем вышедшим на улицы полицейские будут настоятельно советовать немедленно направляться домой. Департамент полиции предупредил, что будет арестовывать тех, кто не подчинится этому требованию.

Де Блазио также заявил, что театры на Бродвее должны отменить спектакли, а рестораны - закрыться.

Согласно прогнозам, в регионе должно выпасть более 76 сантиметров снега.

Ранее де Блазио заявлял, что эта буря может стать худшей в истории города. Департамент полиции отчитался о более чем 200 ДТП и 300 случаях вынужденной буксировки автомобилей, застрявших в снегу.

В 10 штатах США введено чрезвычайное положение. Сообщается как минимум о 10 погибших. Десятки тысяч человек остались без электричества, а еще несколько миллионов не могут выйти из своих домов. В некоторых штатах на дорогах образовались заторы, в которых заблокированы автомобили с людьми внутри.

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Национальная метеорологическая служба США сообщает, что эта буря может войти в десятку самых опасных. Потенциально она может затронуть 50 млн человек. Снегопад продолжится в воскресенье. По данным метеорологов, ущерб может превысить 1 миллиард долларов.