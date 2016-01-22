Президенту Таджикистана разрешили избираться неограниченное количество раз

В настоящее время, согласно Конституции Таджикистана, одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд, передает Asia Plus. Поправки направлены для представления заключения в Конституционный суд Таджикистана. После того как суд вынесет свое заключение, будет объявлена точная дата всенародного референдума по внесению поправок к Конституции.

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Кроме того, согласно принятым поправкам, баллотироваться на пост президента Таджикистана сможет кандидат, достигший возраста 30 лет. Ранее возрастной порог составлял 35 лет.

Как отмечает Asia Plus, поправки в Конституцию, в случае их принятия, также дадут право Рустаму Эмомали, старшему сыну действующего президента страны Эмомали Рахмона, выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Сыну Рахмона в 2020 году будет 33 года.

Из текста Конституции также планируется удалить определение «Основной закон».

Согласно законам страны, поправки в Конституции Таджикистана могут вноситься путем всенародного референдума, они вносились в 1999 году (установив двухпалатный парламент вместо однопалатного) и в 2003-м (удлинив срок полномочий президента с пяти до семи лет).

Эмомали Рахмон стал президентом Таджикистана в 1994 году. Следующие президентские выборы в стране запланированы на 2020 год.