США отменили безвизовый режим для граждан четырех стран Ближнего Востока

В конце 2015 года Конгресс проголосовал за внесение изменений в программу безвизового въезда. Соответствующий законопроект был подписан президентом Бараком Обамой, сообщает "Голос Америки".

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Новые правила были введены в условиях ужесточения пограничного контроля после серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года, жертвами которых стали 130 человек, и декабрьского теракта в калифорнийском Сан-Бернардино, в результате которого погибли 14 человек. Теракт в США был совершен исламистом-американцем и его пакистанской супругой, которой была выдана "виза невесты" при условии вступления в законный брак на территории США.

В соответствии с новыми правилами, лица, прибывающие в США из Ирана, Ирака, Судана и Сирии, которым до этого виза не требовалась, смогут въезжать в США при наличии визы, полученной в обычном порядке в американских посольствах и консульствах, либо решения будут приниматься американскими властями в каждом конкретном случае.

Как сообщило Министерство внутренней безопасности, новые правила не должны затронуть "абсолютное большинство" тех, кто прибывает в США в рамках программы безвизового въезда. В рамках этой программы без визы в США могут въезжать лица, прибывающие из 38 стран. Они могут находиться в США без визы не дольше 90 дней.

По оценкам, каждый год в рамках программы безвизового въезда в США прибывают около 20 млн человек.