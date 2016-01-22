Япония отменила санкции против Ирана
Япония приняла решение об отмене санкций против Ирана. Такое объявление сделал японский министр иностранных дел Фумио Кисида, сообщает агентство Kyodo.
После снятия санкций станет возможным подписание соглашения об инвестициях, договоренность о котором была достигнута во время визита главы японского МИДа в Иран в октябре 2015 года, передает Росбалт.
Кроме того, банки двух стран получат возможность открывать филиалы и заключать контракты на валютный обмен.
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Ожидается, что Япония постарается восстановить свои позиции в освоении одного из богатейших на Ближнем Востоке месторождений нефти Азадегана, запасы которого оцениваются в 26 млрд баррелей. Япония получила 75% концессии на разработку месторождения еще в 2004 году, но вышла из проекта после введения санкций против Ирана в 2010 году.
Ранее сообщалось, что Иран после снятия санкций рассчитывает получать около $50 млрд в год иностранных инвестиций для восстановления экономики после резкого снижения цен на нефть.