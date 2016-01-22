Япония отменила санкции против Ирана

После снятия санкций станет возможным подписание соглашения об инвестициях, договоренность о котором была достигнута во время визита главы японского МИДа в Иран в октябре 2015 года, передает Росбалт.

Кроме того, банки двух стран получат возможность открывать филиалы и заключать контракты на валютный обмен.

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Ожидается, что Япония постарается восстановить свои позиции в освоении одного из богатейших на Ближнем Востоке месторождений нефти Азадегана, запасы которого оцениваются в 26 млрд баррелей. Япония получила 75% концессии на разработку месторождения еще в 2004 году, но вышла из проекта после введения санкций против Ирана в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Иран после снятия санкций рассчитывает получать около $50 млрд в год иностранных инвестиций для восстановления экономики после резкого снижения цен на нефть.