Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией и Турцией

Переговоры с Сербией касаются двух из 35 пунктов переговорной платформы – о финансовом контроле и нормализации отношений Белграда и Косово, сообщает "Голос Америки".

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Западные аналитики говорят, что эти переговоры, фактически, стали результатом более активного сотрудничества сербских властей в деле ареста подозреваемых в военных преступлениях в ходе Балканских войн в 1990-х годах, которых разыскивают международные прокуроры.

Одновременно с этим в Брюсселе возобновилось рассмотрение заявки Турции на вступление в ЕС. Отметим, что более года назад председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз должен заново оценить стремление к расширению содружества.

Ни Сербия, ни Турция не надеются на скорое завершение длительных и всесторонних переговоров о вступлении в ЕС. Но, по мнению аналитиков, ЕС надеется, что официальные переговоры по 35 пунктам переговорной платформы будут способствовать активизации сотрудничества по ключевым вопросам, которые представляют интерес для Европы, включая кризис с мигрантами и растущую угрозу со стороны исламистских боевиков.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что «кризис с беженцами и терроризм показывают нам, что мы живем на одном континенте, сталкиваемся с теми же проблемами, и чем больше мы будем заниматься формированием общей политики, тем лучше будет для нас».

«Сейчас наши представления о направлении движения таковы: вместо того, чтобы вести идеологические споры о том, расширяться нам завтра или не расширяться, нужно предпринимать конкретные шаги по нашему сближению», – добавила она.