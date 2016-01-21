Меркель против установления верхней границы количества беженцев

Об этом она заявила в среду, 20 января, во время посещения баварского курорта Вильдбад Кройт для встречи с фракцией ХСС в земельном парламенте, передает Deutsche Welle.

При этом Меркель отметила, что ее взгляды и представителей сестринской партии ХСС относительно политики беженцев во многом совпадают. "Мы едины в том, что хотим ощутимо и на длительное время уменьшить количество вновь прибывших беженцев", - отметила Меркель, цитирует агентство dpa.

Однако канцлер подчеркнула, что нужно преодолеть причины, по которым беженцы вынуждены искать убежища за границей и напомнила о необходимости найти общее европейское решение.

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Она также раскритиковала решение правительства соседней Австрии, где правящие партии договорились установить верхнюю границу количества искателей убежища в 37 500 человек на 2016 год. По словам Меркель, это решение осложнит переговоры с Турцией.

Канцлер считает, что промежуточные итоги политики в отношении беженцев можно будет подводить во второй половине февраля - после правительственных консультаций с Турцией и донорской конференции в Лондоне.

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ХСС требует введения верхней границы количества искателей убежища в 200 тысяч человек в год.