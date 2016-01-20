В результате мощного взрыва в Кабуле погибли семь человек, еще 25 - ранены (фоторепортаж, видео)

Мощный взрыв прогремел неподалеку от здания посольства России в столице Афганистана Кабуле. Заминированный автомобиль подорвал террорист-смертник. По предварительной информации, погибли семь человек и еще 25 человек получили ранения. Об этом заявил глава полиции Кабула Абдул Рахмана Рахими.

Источник “Ъ” в МИД РФ сообщил, что никто из сотрудников российского посольства не пострадал, а взрыв не был направлен против дипмиссии РФ.

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Пресс-атташе дипломатического представительства Алексей Косарев сообщил ТАСС, что в целях безопасности сотрудники посольства России в Кабуле не покидают охраняемую территорию дипломатической миссии. «Взрыв произошел на дороге напротив здания дипмиссии. Рядом с посольством слышны сирены экстренных служб»,— уточнил он. Рядом со зданием усилены меры безопасности.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.