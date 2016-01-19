Британский МИД призвал Кэмерона воздержаться от новых санкций против России

Само решение, как ожидается, будет передано в британский парламент 21 января, но премьер Дэвид Кэмерон ознакомится с ним за два дня до публикации, то есть сегодня, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian. Ожидается, что вину за смерть бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко судья Роберт Оуэн возложит на россиян - бизнесмена Дмитрия Ковтуна и депутата Госдумы Андрея Лугового. Не исключено, что будет также указано, что ответственность за гибель Литвиненко несет Россия.

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По мнению британских дипломатов, резкие шаги в отношении России по результатам решения суда не соответствуют внешнеполитическим интересам Великобритании. На данный момент Лондон заинтересован в улучшении отношений с Москвой, не в последнюю очередь для решения сирийской проблемы и создания единого фронта против "Исламского государства".

При этом, отмечает The Guardian, Кэмерону наверняка придется столкнуться с серьезным давлением со стороны либеральных демократов - бывших партнеров консерваторов по правящей коалиции. Лидер партии Тим Фаррон уже предложил создать британский аналог "списка Магнитского" и внести туда имена причастных к смерти Литвиненко.

Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию и работавший в российской контрразведке MI6, умер 23 ноября 2006 года в лондонской больнице. Проводившие экспертизу врачи установили, что он был отравлен высокорадиоактивным полонием-210. В смерти контрразведчика британские следователи заподозрили российских граждан Ковтуна и Лугового.