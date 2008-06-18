Евросоюз принял единые правила экстрадиции нелегалов

Европейский парламент сегодня утвердил единые для всех стран ЕС правила экстрадиции нелегальных эмигрантов.

Как сообщает Би-Б-Си, в соответствии с правилами, нелегальных иммигрантов можно будет задерживать на срок до полутора лет.

Вначале предлагается предложить им покинуть территорию Евросоюза в течение 30 дней. Однако предусматривается возможность задержания на шесть месяцев, причем этот срок может быть продлен еще на 12 месяцев, если власти полагают, что подозреваемый может попытаться скрыться.

В случае экстрадиции предлагается закрыть нелегальным иммигрантам въезд на территорию стран-членов ЕС сроком на 5 лет.

Эти меры уже получили одобрение со стороны правительств стран Евросоюза.

При этом страны-члены ЕС обязаны соблюдать основные права задержанных, в том числе и предоставление им бесплатной юридической помощи. Несовершеннолетних и семьи с детьми разрешается задерживать лишь в исключительных случаях.

Это возможно в тех случаях, если задержанные не хотят сотрудничать с властями или когда их личность нуждается в проверке в их родной стране.

До настоящего времени в странах ЕС не существовало единой политики в отношении нелегальных мигрантов. В частности, различались различные сроки задержания. Так, во Франции разрешалось задерживать на 32 дня, в Венгрии - на 1 год, в Латвии - на 20 месяцев, а в ряде стран вообще не существует ограничений по срокам задержания нелегальных мигрантов.

По оценкам ЕС, в 27 странах-членах блока может быть около 8 млн. нелегальных мигрантов.

На разработку нового законодательства ушло более двух лет.

При этом новые правила не будут распространяться на Великобританию, Ирландию и Данию.

Против закона выступали депутаты-социалисты и "зеленые". Они, в частности, утверждали, что сроки задержания слишком долгие, а запрет на возвращение в страны ЕС вообще не оправдан. Противники жестких мер в отношении нелегальных иммигрантов заявляют, что предложения нарушают права человека.