Кремль может потерять статус объекта всемирного наследия из-за памятника киевскому князю Владимиру - ЮНЕСКО

Этого не исключает постоянный представитель России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова, передает "Эхо Москвы".

По ее словам, переговоры с российскими властями все еще продолжаются.

Как сообщает РБК, ранее стало известно, что ЮНЕСКО не рекомендует ставить памятник на Боровицкой площади. Такой ответ на свое обращение получила депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

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В ответе ЮНЕСКО говорится, что решение о возведении памятника князю Владимиру на Боровицкой площади было принято Мосгордумой «без каких-либо консультаций с МИД России и без учета требования Конвенции ЮНЕСКО 1972 года «Об охране всемирного культурного и природного наследия», сообщила ранее пресс-служба Мосгордумы.

В сообщении отмечалось, что, по мнению Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО, «установка памятника может иметь негативные последствия для выдающегося всемирного значения объекта», поэтому московским властям рекомендуется подобрать для монумента другое место.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в Москве объявили о начале строительства памятника киевскому князю Владимиру.

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Со стороны России на протяжение долгого времени наблюдается значительное количество искажений украинской истории.

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По мнению историков, Киевская Русь является первой формой украинской государственности. На конец 9-го века, в период ее становления и развития, на территории современной Москвы были болота. Датой основания нынешней столицы России по официальной версии считается 1147 год. Сама же Россия по версии украинских и многих западных ученых не является прямым наследником Киевской Руси.