В Гуантанамо осталось менее 100 заключенных

После этого впервые с момента открытия тюрьмы в январе 2002 года, количество заключенных упало ниже 100 человек, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AP.

По словам американских официальных источников, этот шаг отражает прогресс на пути к цели президента США Барака Обамы закрыть тюрьму прежде, чем он оставит свой пост в январе 2017 года. В своем последнем послании "О положении страны" Обама вновь призвал Конгресс помочь ему достичь этой цели. "Это дорого, это лишнее, и это служит только нашим врагам как агитационная брошюра", - убежден он. Как сообщается, граждан Йемена держали без суда и следствия в течение более чем десяти лет.

Читайте такжеБелый дом счел слишком затратным план закрытия Гуантанамо

Специальный посланник Госдепартамента по закрытию Гуантанамо Ли Волоски поблагодарил Оман за решение принять десять заключенных, которые не могут быть отправлены обратно в свою страну, которая охвачена гражданской войной. Он также заявил, что США планируют выпустить еще почти 40 заключенных до лета.

Но из-за того, что американские законодатели создали много препятствий для перемещения заключенных Гуантанамо в объекты на территории США, Пентагон пытается найти страны, которые бы смогли их принять.

Читайте такжеБелый дом: план закрытия тюрьмы Гуантанамо на Кубе уже на завершающей стадии разработки

Как сообщается, сейчас на территории тюрьмы остаются 93 заключенных, самым высоким этот показатель был в 2003 году, тогда он составлял 680 человек.