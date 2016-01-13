Экс-глава РЖД предупредил соратников Путина о "ротации" - Bloomberg

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, передает "Украинская правда".

"В этом кругу (приближенных) продолжится ротация", – сказал он, добавив, что Путин сейчас формирует стабильный "правящий класс, который был в России с царских времен".

Он считает, что формирование такого класса может длиться десятилетия.

Также экс-чиновник, который до августа входил в ближайшее окружение Путина, заявил, что некоторые олигархи допускают ошибку, считая свое имущество и привилегии чем-то постоянным. По его словам, все это зависит от Путина.

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"Помните, что случилось с Борисом Березовским и Владимиром Гусинским", – добавил он, имея в виду экс-олигархов, которые некогда были приближены к Путину.

Якунин утверждает, что покинул РЖД добровольно, однако по мнению автора статьи, олигарха выгнали из круга приближенных. Причиной этого может быть то, что сын Якунина получил британское подданство.

Сам Якунин утверждает, что Путин об этом знал и не возражал.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что переход главы РЖД ("Российских железных дорог") Владимира Якунина на должность в Совфед может вызвать серию громких перестановок в кругу чиновников и бизнесменов, приближенных к Путину.