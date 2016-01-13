Европейский суд по правам человека разрешил увольнять с работы за переписку и посты в Facebook

Об этом пишет Deutsche Welle.

Как определили судьи Малой палаты ЕСПЧ, работодатель имеет право проверять, как его сотрудники на рабочем месте выполняли свои служебные обязанности и не использовали ли компьютер компании для частных целей.

Проверка страницы в соцсети может считаться вмешательством в частную жизнь, однако судьи ЕСПЧ считают, что в данной ситуации такая проверка является оправданной, сообщает агентство AFP.

Читайте такжеЦукерберг намерен создать компьютерную систему по управлению домом на основе искусственного интеллекта

Румынского инженера, которому сейчас 36 лет, уволили еще в 2007 году после работы в течение трех лет на частную компанию. Работодатель проверил его Facebook-страницу и обнаружил, что инженер использовал рабочий компьютер для обмена сообщениями со своим братом и девушкой о состоянии здоровья и личной жизни.

Читайте такжеFacebook разрешит пользователям убрать снимки, напоминающие о плохом

Мужчина прошел все судебные инстанции в своей стране, однако не добился положительного для себя решения и подал иск в ЕСПЧ. Малая палата ЕСПЧ не удовлетворила иск и теперь румын имеет право в течение трех месяцев подать апелляцию.

ЕСПЧ может, но не обязан, тогда направить дело в Большую палату ЕСПЧ, где ее рассмотрит коллегия из 17 судей.