Европейский суд по правам человека разрешил увольнять с работы за переписку и посты в Facebook
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 12 января, отклонил иск румынского инженера о его увольнении с работы за размещение личных сообщений на своей странице в социальной сети Facebook в рабочее время.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Как определили судьи Малой палаты ЕСПЧ, работодатель имеет право проверять, как его сотрудники на рабочем месте выполняли свои служебные обязанности и не использовали ли компьютер компании для частных целей.
Проверка страницы в соцсети может считаться вмешательством в частную жизнь, однако судьи ЕСПЧ считают, что в данной ситуации такая проверка является оправданной, сообщает агентство AFP.
Читайте такжеЦукерберг намерен создать компьютерную систему по управлению домом на основе искусственного интеллекта
Румынского инженера, которому сейчас 36 лет, уволили еще в 2007 году после работы в течение трех лет на частную компанию. Работодатель проверил его Facebook-страницу и обнаружил, что инженер использовал рабочий компьютер для обмена сообщениями со своим братом и девушкой о состоянии здоровья и личной жизни.
Читайте такжеFacebook разрешит пользователям убрать снимки, напоминающие о плохом
Мужчина прошел все судебные инстанции в своей стране, однако не добился положительного для себя решения и подал иск в ЕСПЧ. Малая палата ЕСПЧ не удовлетворила иск и теперь румын имеет право в течение трех месяцев подать апелляцию.
ЕСПЧ может, но не обязан, тогда направить дело в Большую палату ЕСПЧ, где ее рассмотрит коллегия из 17 судей.