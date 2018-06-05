Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс: Адвокат Скиннер идет в ЕСПЧ с делом против РФ и лично Путина из-за того, что произошло с МН-17 и в отношении российского вмешательства в Украину

Доклад, где содержатся имена и фотографии российских военных, которые, по мнению группы, причастны к крушению MH17, две недели назад был предоставлен голландской прокуратуре.

Ранее, в прошлом году, участникам Bellingcat удалось установить, что к крушению MH17 причастен батальон 53 системы воздушной защиты из Курска.

Закончили ли вы с расследованием причастности российских военных к трагедии рейса МН-17?

Мы потратили год, изучая военных из 53 бригады (53 зенитно-ракетная бригада ПВО России из Курска, - УНИАН), проверили все социальные медиа, которые мы смогли найти и которые связаны с этим случаем. Трудно сказать, что можно рассматривать дальше... Мы исчерпали этот вопрос. Может появиться другая информация, и мы ее рассмотрим.

Планируете ли вы опубликовать доклад, который был предоставлен по этому вопросу Нидерландам, на вашем сайте?

Мы планируем опубликовать отредактированную версию доклада, в которой будет большей частью та же информация, но без имен и индивидуумов, 25 января. Это доклад на 123 страницы, где есть достаточно много соответствующей информации.

У нас также есть люди, которые работают над русскоязычными публикациями. Сейчас мы ищем финансирование для русской версии сайта, так как существует значительный интерес со стороны русскоязычных организаций и отдельных лиц. Мы говорим о 50-60 тысячах фунтов, которые необходимы для того, чтобы платить за перевод материалов. У нас есть волонтеры, но лучше иметь работника на постоянной основе.

Как много фото и видео вы посмотрели?

Мы изучали сотни, если не тысячи, соответствующих фото и профайлов, смотрели, уместна ли информация. Мы нашли имена военных из 53 бригады, смотрели на друзей, которые у них есть, на родственников.

А откуда вам известно, что это – не фальшивка, что это – действительно надежная информация? Думаете ли вы, что международная следственная группа может доверять этой информации?

Многие люди считают, что фотографии в интернете – это просто фотографии, и они не думают, как эти фото связаны с информацией. То есть, у нас есть фото солдата, не просто парня, который стоит посреди поля, мы нашли его страницу в социальной сети, посмотрели на то, что он делает, кто его друзья, мы видим, что его друзья также являются членами этой команды (участвовавшей в атаке на MH-17, - УНИАН). Что мы делаем, так это строим сеть информации вокруг конкретных изображений. А это – важная часть процесса.

У вас в списке двадцать имен. Возможно ли определить среди них того, кто действительно нажал на кнопку или отдал приказ?

Мы заявили, что есть двадцать человек (виновных в катастрофе MH-17, - УНИАН). Но это – двадцать тех, кто входит в командную структуру – командиры бригады, батальона. Это те люди, через которых идут команды. Но есть также лица, которые, похоже, являются частью конвоя. Мы отследили конвой 53 бригады 24-25 июня. Это – большое количество солдат, автомобилей, транспортные подразделения. Эти люди передвигались вместе весь путь в Украину. Мы говорим примерно о сотне человек. И они – часть одного подразделения. Они видели, что они делают, они знают, что они шли вместе, как подразделение, и устанавливали систему на месте.

Даже если кто-то не является частью списка из тех двадцати, они (члены конвоя, - УНИАН) могут быть свидетелями того, что произошло в этом лагере, они разговаривали друг с другом, а потому – можно установить, кто пересек границу, а кто – нет.

Думаете ли вы, что Россия позволит виновным предстать перед судом?

У меня по этому поводу большие сомнения. Я сомневаюсь, что их допросят, но и в этом случае – они будут проинструктированы, что они могут сказать, а что – нет. Очень трудно представить сценарий, в соответствии с которым они будут давать показания в суде.

Сейчас адвокат Джерри Скиннер, который представлял жертв катастрофы Локерби, в которой Ливия взяла на себя ответственность (рейс авиалиний Pan Am потерпел крушение 21 декабря 1988 из-за заложенной на борту взрывчатки, погибло 243 пассажира и 16 членов экипажа, - УНИАН), идет в Европейский суд по правам человека с делом против РФ и Путина лично в отношении того, что произошло с МН-17 и в отношении российского вмешательства в Украину. Также должна быть публичность в отношении того, что сделала Россия, в отношении того, что Россия постоянно врет в отношении МН-17.

Есть ли признаки причастности к происшедшему высокопоставленных российских военных?

Мы только можем предположить, что солдаты, которые перешли границу и сбили МН-17, получили приказ это сделать. И этот приказ должен быть пройти через разных людей. Откуда этот приказ исходил? Я думаю, что это должно быть очень высоко. Должны быть люди разных рангов, которым было известно, что происходит…

Говоря об этом преступлении, каково ваше мнение – что случилось?

Возможно, целились в украинские самолеты, транспортный и военный, не понимая, что, на самом деле, это был МН-17, и его сбили случайно. До этого был сбит украинский транспортный самолет, и это была еще одна попытка повторить то же самое.

Ожидаете ли вы отзывов из Нидерландов на ваш доклад?

Мы находимся в контакте с полицией Нидерландов, они дважды приезжали в Великобританию говорить со мной, проявляли заинтересованность в том, что мы делаем. Но они не говорят много, они говорят только «спасибо», но не сообщают о деталях следствия.

Ирина Сомер, Брюссель