НАТО не будет ограничивать ПРО из-за угрозы со стороны КНДР

Об этом заявил в Брюсселе помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз, передает РБК со ссылкой Reuters.

По его словам, блок будет развивать средства противоракетной обороны для отражения возможных угроз, одной из которых является Северная Корея, которая недавно заявила об успешных испытаниях водородной бомбы.

"Мы не собираемся соглашаться на ограничения наших систем, потому что нам нужна гибкость в отражении динамичной и развивающейся угрозы", - отметил Роуз.

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"Северная Корея имеет большое количество баллистических ракет, и часто проводит их испытания", - сказал помощник госсекретаря США и добавил, что ракеты КНДР уже сейчас могут достигнуть Южной Кореи и Японии, а в перспективе и Америки.

Напомним, КНДР 6 января объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв был признан техногенным, но международные эксперты все еще сомневаются, что корейцы испытали именно водородную бомбу, изготовление которой требует знания высоких технологий.

Совет Безопасности ООН выразил протест против действий Северной Кореи и готовит новый раунд санкций. США, Южная Корея и Япония также обещали подготовить ответ на действия КНДР.