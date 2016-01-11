"Единственный заключенный": Отбывающий наказание в КНДР канадский священник рассказал о тюремном быте
Канадский священник, приговоренный в Северной Корее к пожизненному заключению в трудовом лагере, описал первые недели своего заключения. Пастор Лим Хен Су встретился с корреспондентом телеканала CNN в пхеньянском отеле.
Об этом рассказал Русская служба BBC.
"Я никогда не был рабочим, поэтому мне было сложно привыкнуть к ручному труду, но теперь я привык", - сказал священник. Как поведал Лим Хен Су, в своем северокорейском лагере он так и не увидел других заключенных. Возможно, он единственный заключенный. Его основная задача - выкапывать ямы под деревья в саду при лагере. Рабочий день длится восемь часов, шесть дней в неделе - рабочие.
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На интервью Лим Хен пришел в тюремной робе с номером "036" на груди. Говоря о преступлениях, в которых он обвиняется в КНДР (среди них значится попытка свержения властей страны), он признает, что "пошел против властей этой страны, против ее системы и порядка". На вопрос о том, является ли самым серьезным его преступлением публичная критика северокорейского режима, Лим Хен Су ответил утвердительно.
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Канадский пастор корейского происхождения Лим Хен Су был приговорен в Пхеньяне к пожизненному заключению в середине декабря прошлого года. Священника, который возглавлял корейскую пресвитерианскую церковь в Торонто, обвинили в преступлениях против государства.
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По мнению обвинения, Лим Хен Су "содействовал враждебной политике Соединенных Штатов и консервативного южнокорейского режима, которые стремятся изолировать и задушить КНДР". Обвинение требовало вынесения смертного приговора.