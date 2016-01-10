США отреагировали на испытания КНДР демонстративным полетом над Кореей бомбардировщика B-52
Южная Корея и США заявили, что организовали демонстративный пролет стратегического бомбардировщика B-52 над территорией Южной Кореи.
Как сообщает "Ренхап", самолет покинул утром 10 января американскую авиабазу "Андерсен" на острове Гуам и прилетел в район города Осан (провинция Кенги).
Бомбардировщик пролетел мимо Осана в сопровождении двух южнокорейских F-15Ks и двух американских истребителей F-16, что подтвердили военные обеих стран.
"Это демонстрация твердой приверженности США нашим союзникам в Южной Корее и Японии, а также обороне Америки", - цитирует агентство заявление командующего Объединенным командованием ВС США в Тихом океане адмирала Гарри Харриса.
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Как отмечает "Ренхап", B-52 был "вооружен ядерными ракетами и бомбами для разрушения бункеров".
Отмечается, что пролет американского бомбардировщика стал продолжением реакции Южной Кореи на заявления Северной Кореи об испытании водородной бомбы 6 января.
Ранее Южная Корея возобновила спустя 4 месяца вещание громкоговорителей на разделительной линии с КНДР, которые стали транслировать осуждающие испытания заявления.
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