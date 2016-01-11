Путин рассказал, как страны-члены НАТО захотели "царствовать" и "сели на трон"

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Мы тысячу раз слышали как мантру, повторяемую нашими американскими и европейскими политиками: страны имеют право выбирать сами способ обеспечения своей безопасности. Да, мы знаем об этом. Это правда. Но правда также и то, что другие страны имеют право принимать решение расширять свою собственную организацию и не расширять, действовать так, как они считают целесообразным с точки зрения обеспечения всеобщей международной безопасности. И ведущие члены НАТО могли бы сказать: нет, мы рады, что вы хотите к нам присоединиться, но мы не собираемся расширять нашу организацию, мы видим по-другому будущее Европы», - сказал Путин.

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«Что, разве в уставе написано, что НАТО обязано принимать всех, кто захочет? Нет. Нужны критерии, нужны условия. Была бы политическая воля, всё бы смогли сделать, если бы захотели. Не хотели просто. Хотели царствовать. Уселись на этот трон. И что дальше? Теперь мы обсуждаем кризисные ситуации», - заявляет Путин.

По его словам, за предыдущие 20-25 лет, особенно после развала Советского союза, когда исчез второй центр силы в мире, «возникло желание получить полное удовольствие от своего единоличного пребывания на вершине мировой славы, власти и благополучия». «И вообще не было никакого желания уже обращаться ни к международному праву, ни к Уставу Организации Объединённых Наций. Там, где они мешали, сразу объявлялось, что ООН устарела», - добавил он.

Путин заявил, что, кроме расширения НАТО на Восток, в области безопасности возникла система противоракетной обороны. Всё это в Европе развивается под предлогом купирования иранской ядерной угрозы.

«В 2009 году нынешний президент Соединённых Штатов господин Барак Обама сказал, что если ядерная угроза Ирана перестанет существовать, то тогда никакого стимула к созданию системы противоракетной обороны не будет, этот стимул исчезнет. Но договор с Ираном подписан, сейчас рассматриваются вопросы о снятии санкций, всё это поставлено под контроль МАГАТЭ, первый уран увозится уже на территорию России для переработки, а система противоракетной обороны продолжает развиваться», – сказал он.

По его словам, подписаны двусторонние соглашения с Турцией, Румынией, Польшей, Испанией. В Испании размещаются морские силы, которые должны функционировать в сфере противоракетной обороны. В Румынии уже позиционный район создан, в Польше будет создан где-то в 2018-м году, в Турции радар ставится.

«Мы активно возражали против того, что происходило, скажем, в Ираке, в Ливии, в некоторых других странах. Мы говорили: не надо этого делать, не надо туда забираться и не надо совершать ошибок. Нас же никто не слушал. Наоборот, считали, что мы занимаем какую-то антизападную, враждебную Западу позицию. А сейчас, когда вы имеете сотни тысяч, уже миллион беженцев, как вы думаете, у нас позиция была антизападная или прозападная?», - сказал он.

Он убежден, что «мы всё сделали неправильно с первых шагов, мы не преодолели раскола Европы».

«25 лет назад Берлинская стена пала, но раскол Европы не был преодолён, невидимые стены просто были передвинуты на Восток. Это создало предпосылки для будущих взаимных упрёков, непонимания и кризисов», - сказал Путин.

«После того, как пала Берлинская стена, говорили о том, что НАТО не будет расширяться на Восток. Это говорил тогдашний генеральный секретарь НАТО, гражданин Федеративной Республики господин Вернер, насколько я помню. Между прочим, некоторые немецкие политики того времени предупреждали об этом и предлагали свои решения», - добавил Путин.

По его словам, ошибкой России за последние 25 лет было то, что «мы не заявляли о своих национальных интересах, а нужно было делать это с самого начала, и тогда, может быть, мир был бы более сбалансированным».