РФ запланировала на этот год 16 пусков межконтинентальных баллистических ракет

Как сообщает сайт Министерства обороны России, целью таких запусков является отработка новых образцов вооружения и контроль технической готовности ракетных комплексов, принятых на вооружение.

Читайте такжеРоссия привела в боевую готовность 95% пусковых ядерных установок Также отмечается, что в 2016 году в РВСН пройдет более 100 командно-штабных, тактических и специальных учений.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны страны в декабре 2015 года среди приоритетных задач Вооруженных сил отметил «укрепление боевого потенциала» стратегических ядерных сил.