В Канаде неизвестный распылил перечный газ в толпу сирийских мигрантов

Около 30 сирийских мигрантов пострадали в результате нападения неизвестного в канадском Ванкувере (провинция Британская Колумбия).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

По данным полиции, мигранты были приглашены в центр Мусульманской ассоциации, где для них была организована специальная встреча с местной общиной и некоторыми городскими политиками.

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Когда они покинули центр и собрались на расположенной рядом автобусной остановке, к ним подъехал неизвестный на велосипеде и распылил перечный газ.

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Как сообщается, среди пострадавших есть женщины и дети. Правительство Канады намерено до 1 марта 2016 года принять в стране не менее 25 тысяч мигрантов из Сирии.