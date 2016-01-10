СМИ: Мексика готова выдать арестованного наркобарона-миллиардера США
Гусман по кличке "Коротышка" возвращается в тюрьму, из которой он сбежал.
Мексиканские власти готовы удовлетворить запрос США на экстрадицию главы наркокартеля Хоакина Гусмана по кличке "Коротышка", сообщает ZN.UA со ссылкой на NBC News.
Отмечается, что о возможности передачи наркобарона американским властям сообщил источник в офисе генерального прокурора Мексики.
"Я могу подтвердить, что это практика Соединенных Штатов добиваться экстрадиции обвиняемых, когда лица, совершившие преступления на территории США, задерживаются в других странах",− заявил источник.
Он уточнил, что время выдачи будет зависеть лишь от активности адвокатов задержанного.
Официальных комментариев о возможности экстрадиции Гусмана мексиканские власти еще не давали. Известно, что в субботу наркобарона перевозят в тюрьму Альтиплано, побег из которой он совершил летом 2015 года. Полиция "охотилась" за преступником более семи месяцев. Гусман подозревается в ряде тяжких преступлений, совершенных на территории Соединенных Штатов Америки.
Президент Мексики заявил о задержании Гусмана в пятницу, 8 января. Гусман был задержан морскими пехотинцами в ходе перестрелки в городе Лос-Мочис в штате Синалоа. Во время столкновения были уничтожены пять преступников и ранен один морпех.
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1 июля прошлого года "Коротышка" сбежал из тюрьмы Альтиплано, расположенной близ Мехико. Для подготовки побега наркобарона была организована сложная операция. В результате Гусману удалось покинуть стены тюрьмы через подземный тоннель длиной более 1 километра.
В начале 1990-х Гусман также сидел в тюрьме. Однако, ему удалось сбежать, подкупив охрану.
Напомним, в 2011 году издание Forbes включило Гусмана в список наиболее влиятельных людей, поместив наркобарона на 60-й позиции.
Hollywood producer may have helped catch El Chapo Guzman https://t.co/1RDf40uagWpic.twitter.com/J5M8pDfail
— NBC News (@NBCNews) January 9, 2016