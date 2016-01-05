В Бахрейне - массовые акции протеста против казни проповедника ан-Нимра

По данным Associated Press, полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и дробь, из-за которой многие получили ранения. Отмечается, что демонстранты используют бутылки с «коктейлем Молотова», передает Росбалт.

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Напомним, в субботу МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, в том числе шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Сообщение о его казни вызвало негодование шиитских политических и религиозных деятелей и вылилось в массовые протесты, которые привели к разрыву дипломатических отношений между Эр-Риядом и Тегераном.

Вслед за Саудовской Аравией с Ираном разорвали дипотношения Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан. Объединенные Арабские Эмираты понизили уровень дипотношений с исламской республикой до уровня поверенных в делах.

Совет Безопасности ООН осудил нападения иранских демонстрантов на посольства Саудовской Аравии. Совбез также призвал власти Ирана защитить саудовских дипломатов и их имущество. В Белом доме заявили, что недовольны казнями в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель госдепартамента Джона Кирби. Он подчеркнул, что американские власти продолжают призывать Саудовскую Аравию осуществлять честные приговоры в судах.