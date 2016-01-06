Саудовская Аравия: Ухудшение отношений с Ираном не повлияет на мирные переговоры по Сирии

Об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр во вторник, 5 января, передает Deutsche Welle. Очередной раунд мирных переговоров должен состояться до конца января.

"Последнее напряжение (в отношениях между Эр-Риядом и Тегераном - ред.) негативно повлияло на регион, но не коснется ... совместных попыток ООН и международного сообщества достичь согласия относительно политического решения (по Сирии - ред.) в Женеве в ближайшее время", - передает его слова информагентство Reuters. Цитата прозвучала после встречи аль-Джубейра со спецпредставителем ООН по Сирии Стафафном де Мистурой.

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Как известно, Эр-Рияд и Тегеран, которые поддерживают разные стороны в сирийском конфликте, привлечены к поиску совместного дипломатического решения с целью его разрешения. Сейчас существует опасение, что этот процесс нарушится из-за нынешнего ухудшения отношений между странами и негативно повлияет на те договоренности, которые на данном этапе уже удалось достичь.

Новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Сирии, как ожидается, должен начаться 25 января в Женеве.

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Ранее сообщалось, что специальный представитель ООН после визита в Саудовскую Аравию в течение недели еще намерен посетить Иран.