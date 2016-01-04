В Кении спустя 9 месяцев заработал университет, на который напали боевики "Аш-Шабаб"

16:19, 04 января 2016
Мир
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Университет в городе Гарисса в Кении официально открыли спустя 9 месяцев после нападения боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб".

кения гарисса атака аш-шабаб / twitter.com/eromzy

Ожидается, что студенты вернутся в кампус в будущий понедельник, сообщает BBC Украина.

На территории университета для дополнительной безопасности находится полиция.

Во время нападения боевиков, которое произошло в апреле, погибли почти 150 человек, большинство - студенты.

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