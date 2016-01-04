В Кении спустя 9 месяцев заработал университет, на который напали боевики "Аш-Шабаб"
16:19, 04 января 2016Мир
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Университет в городе Гарисса в Кении официально открыли спустя 9 месяцев после нападения боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб".
В Кении заработал университет, на который напали боевики "Аш-Шабаб" / twitter.com/eromzy
Ожидается, что студенты вернутся в кампус в будущий понедельник, сообщает BBC Украина.
На территории университета для дополнительной безопасности находится полиция.
Во время нападения боевиков, которое произошло в апреле, погибли почти 150 человек, большинство - студенты.
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