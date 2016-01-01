В Мюнхене снизили уровень террористической угрозы

По его словам, повышение мер безопасности было оправданным, так как полиция имела информацию о возможных терактах, сообщает DW.

Херрман добавил, что полицейское патрулирование на вокзалах сохраняется, однако какой-либо информации об угрозах на ближайшие часы и дни в настоящее время нет.

Глава полиции Мюнхена Хубертус Андрэ подтвердил, что накануне власти получили от "дружественных спецслужб" конкретные сведения о готовящемся теракте в новогоднюю ночь. По его словам, речь идет о пяти-семи потенциальных террористах, предположительно, выходцах из Ирака и Сирии. Террористы-смертники якобы планировали совершить нападения аналогичные тем, которые произошли в Париже 13 ноября.

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В настоящее время правоохранители баварской столицы задействованы в поиске подозреваемых, но пока никто не задержан.

По словам Андрэ, полиция не располагает данными о том, находятся ли потенциальные террористы в Мюнхене. Два вокзала, которые ночью были эвакуированы, в настоящее время вновь открыты для пассажиров. Там сохраняется усиленное патрулирование и проверки пассажиров.