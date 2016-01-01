Полиция Мюнхена предупредила об угрозе терактов

Как сообщается в официальном аккаунте полиции в "Твиттере", накануне Нового года были закрыты две крупнейшие железнодорожные станции города: центральный вокзал и станция Мюнхен-Пазинг, передает Би-би-си.

Отправление и прибытие поездов приостановлено, а все находившиеся на станциях пассажиры эвакуированы.

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По данным полиции, поступила важная информация о том, что в канун Нового года должен произойти теракт. Подробности пока не сообщаются.

Ранее УНИАН сообщал, что в США спецслужбы по всей стране ужесточают меры безопасности в местах массовых скоплений людей на новогодние праздники.

Также сообщается, что в районе Таймс-сквер (Нью-Йорк) нести службу будут около шести тысяч полицейских. CNN подчеркивает, что это число выше, чем раньше. Такжепланируются патрулирование с воздуха, на воде и автомобильных трассах.